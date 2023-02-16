Bursa Yenişehirli üreticilerden bölgeye 1 tır hayvan yemi

Bursa'da Yenişehirli süt üreticileri, deprem bölgesindeki hayvan yetiştiricilerine ulaştırılmak üzere 1 tır dolusu hayvan yemi yardımında bulundu.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - Yenişehir Kaymakamlığı'nın koordinesinde, İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ile Süt Üreticileri Birliği'nin ortaklaşa çalışmasıyla deprem bölgesine 1 tır dolusu hayvan yemi gönderildi.

Kaymakam Rahmi Köse, Belediye Başkanı Davut Aydın, İl Tarım ve Orman Müdürü Kamil Oruç ve Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazi Tuna, yardım çalışmasını yerinde inceledi.

Hayvan yemleri Gaziantep'te İl Tarım Müdürlüğü tarafından hayvan sahiplerine teslim edilecek.

Süt Bir Başkanı Nazif Tuna, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yemi desteklerinden ötürü süt üreticilerine teşekkür etti.

Öte yandan Yenişehir Çiçeközü köylüleri ise hazırladıkları yardım malzemelerinin yanında son olarak topladıkları yakacak odunları gönderdiler.

Çiçeközü Muhtarı Nizamettin Filiz, "Kahramanmaraş'tan telefon ile görüşüp odun ihtiyacı olduğunu tespit ettiğimiz kardeşlerimiz için, köyümüzden topladığımız odunları Yenişehir Kaymakamlığı ve Yenişehir Belediyemizin koordinesi ile kooperatifimizin aracına yükleyerek yola çıktık" diye konuştu.