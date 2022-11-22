Bursa Yenişehirli çiftçiler buğday ekiminde

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çiftçiler, toprağı traktörlerle havalandırıp uygun hale getirdikten sonra buğday tohumlarını ekiyorlar.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - Her yıl arazilerin yeterli yağış almasının ardından buğday ekimine başlayan çiftçilerin, bu yıl bekledikleri yağışlar gerçekleşmedi.

Çiftçiler, ekim sezonunu kaçırmamak için zorunlu olarak yağışlardan önce buğday ekimine başladılar. Çiftçiler bugünlerde traktörlerle havalandırdıkları toprağı uygun hale getirdikten sonra buğday tohumlarını ekiyorlar.

Her yıl kasım ayının ilk haftasında ekimlere başladıklarını belirten Yenişehir Mahmudiye Köyü Muhtarı Mustafa Özgöven, "Ancak bu yıl beklenen mevsim normallerindeki yağışlar gelmedi. Yağış olmaması yüzünden toprak tava gelmedi. Sezonu kaçırmamak için mecburen buğday ekimlerimizi yapıyoruz" dedi.

Geçen yıl tarlasında ayçiçeği yetiştirdiğini önceki yıl ise buğday ektiğini belirten Muhtar Özgöven, "Dönüme önceki yıl 400 kilo ürün almıştım. Bu yıl ise önümüzdeki aylarda buğdayın yetişmesine uygun hava koşulları oluşur, gereken miktarda kar ve nisan yağışları gerçekleşirse 600-700 kilolara kadar çıkabiliriz" dedi.

Tarımsal üretimin doğrudan doğruya hava koşullarına bağlı olduğunu ifade eden Özgöven buğday ekiminin her yıl kasım ayının ilk haftası başladığını aralık ayının 15'ine kadar sürdüğünü belirtti.

Bu yıl yağışların olmamasından dolayı yerlerin kuru olduğunu belirten Özgöven, "Kimi çiftçilerimiz yerlerini sürdü, tırmıkladı, hazırladı. Şu an yağmuru bekleyenler de var, bekleyemeyip ekenler de var, geç oluyor. 'Bir an önce ekilse daha iyi olur' diye düşünenler ekiyor. Geçen sezon havaların fazla yağışlı gitmemesi yağışların zamanında denk gelmemesinden dolayı özellikle kırsal alanda ekim yapan çiftçiler dönüme ancak 300-400 kilo gibi bir verim aldılar. Bu 300-400 kiloluk verim de ancak maliyetleri karşılıyor. İnşallah bu yıl yağmurlar biraz fazla olur ektiğimiz buğdayın karşılığında 600-700 kilo civarları ürün alırız" diye konuştu.