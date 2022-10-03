Bursa Yenişehir TSO'da Torun kazandı

Bursa'da Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası'nın Oda seçiminde mevcut başkan Orhan Torun'un listesi rakibinin karşısında ezici bir üstünlük sağladı.Gürhan ADANA / Yenişehir Memleket (BURSA İGFA) - Bursa Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası'nın (YTSO) Oda seçiminde ipi mevcut Başkan Orhan Torun'un listesi göğüsledi.

Torun'un listesi rakibi Orhan Erol'un listesi karşısında 7-0'lık bir üstünlük sağladı.

Çıkardığı liste 7 meslek komitesinde de başarılı olan Torun, "Hayırlısıyla seçimi tamamladık. Güzel bir seçim oldu. Özellikle genç kardeşlerimiz çok çalıştı. Bizim derdimiz Yenişehir, ilçemize hizmet etmek. Yeni ekibimizde gençlerimiz var. Birçok projemizi önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğiz" dedi.

Torun'un seçime katılacağı Yönetim Kurulu ve Oda Meclisi listesinde şu isimler yer alıyor:

Esnaf Kefalet Kooperatifi, Yolören Kooperatifi, Yetimoğlu Kereste, Yenkar Torunlar, S.S. Yesan Küçük Sanayi Sitesi, Mürsel Say Yem, Yılgınlar Mühendislik, Kerimoğlu Mermer, Akgün Tarım, Ak-Ay Demir, Er-Kar, Yen-Çek Damlalılar, Eka Gıda, Bolacalar Toprakocak, Mete Selçuk Şen, Halil Akalın, Ahmet Çorap, Adalılar Tarım, Enis Oruç, İkikardeş Otomotiv, Orallar Yağ Sanayi, Oktay Kaçar, Erbaş Elektrik, Hakan Düvencioğlu, Mustafa Türkoğlu, Ömür Kardeşler Otomotiv, Nihat Mızır, Serdar Ferah, Kata Rehabilitasyon, Osman Nuri Orhan, YTM Mh, Ersa Jeoloji, Çanlar Gıda, Oğuz Öztürk, İmren Et Izgara, Hakan Oğuz, Selçuk Güç, İnternet Yayıncıları Derneği.