Bursa Yenişehir Okyanus Koleji'nde eğitim başladı

Bu yıl eğitim öğretime merhaba diyen Özel Yenişehir Okyanus Koleji'nin açılışı törenle yapıldı.Gürhan ADANA / Yenişehir Memleket (BURSA İGFA) - Kurtuluş Mahallesi Fetih Caddesi üzerindeki Özel Yenişehir Okyanus Koleji'nin açılış töreninde yapılan konuşmalarda eğitimin ve eğitime yapılan yatırımların önemine dikkat çekildi.

Açılış programına Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yenişehir Kaymakam Vekili İznik Kaymakamı Recai Karal, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenci velileri katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş bir ülkenin gelişmişliğinin en önemli göstergelerinin eğitim ve sağlık olduğunu vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi olarak devam eden okul inşaatları olduğuna dikkati çekerek, "Bugün şükürler olsun, özel sektörü teşvik eden bir anlayış var. Bir ilçede özel okulların sayısının artıyor olmasının rekabeti de geliştireceğine inanıyorum. Tarımla ilgili hedeflerimiz var. Tarımla ilgili desteklerimiz artarak sürecek. Asla geride bırakmayız bu konuyu. Bu arada güçlü beyinler, özel çocuklar yetiştirmeliyiz. İcatlar yapmamız lazım, yüksek teknolojiyi konuşmamız lazım. Bütün dünyaya teknoloji satan bir ülkeye dönüşmemiz gerekiyor. Bursa'da çok iyi bir altyapımız var. Güney Marmara havzasında çok iyi bir üretim altyapısına sahibiz. Daha çok dayanışma ve istişare halinde olmamız lazım. İnşallah Okyanus Koleji de bu sürece destek verecek. Ülkemizin kalkınmasına altyapı oluşturan bir kurum olmasını diliyorum. Evlatlarımızın da çok şanslı olduğuna inanıyorum, öğretmenlerimize kolaylıklar diliyorum" dedi.

"EĞİTİME DESTEĞİMİZ SÜRECEK"

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın da, Yenişehir Okyanus Koleji'nin açılış sürecini anlattı.

Her zaman her şeyin eğitimle başladığını belirten Aydın, "Biz bu hizmete desteğimizi elimizden geldiğince verdik. Mart ayında Erdoğan Hoca'm ve müteahhit firma geldiğinde bu eğitim öğretim dönemine okul yapımını yetiştireceklerini söyledi. Bizden okul yapımı konusunda destek istediler. Aslında bu okulun ilk betonu 15 Mart'ta atılmıştı. Hem okul müdürü hem müteahhit firma kadar bizler de heyecanlandık. Her zaman olduğu gibi gerekli destekleri verdik. Birçok alanda olduğu gibi bundan sonra da eğitim alanında üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye, destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

"KAMPÜS SAYISI 28'E ULAŞTI"

Okyanus Kolejleri Genel Müdürü Lokman Demiray, 28'inci kampüsümüzün açılışı yapmanın gururunu yaşadıklarını belirterek,"Bir hedefle rüyayla başlayan bu markanın serüveni, 28 kampüste, 105 okulda, yaklaşık 22 bin öğrenciye hizmet veren, 2 binin üzerinde eğitim personeli ve 3 binin üzerinde yardımcı personeliyle Türkiye genelinde hizmet vermekteyiz. Yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz, dünyadaki akranlarından daha ileri düzeyde olsunlar başarılar elde ederek ülkemizi daha ileriye daha kalkınmış bir seviyeye götürecek bireyler yetiştirmek ana hedefimiz olmuştur. Öğrencilerimiz TÜBİTAK projelerinde yer alacaklar, dünya genelindeki sportif faaliyetlerdeki başarıları tüm dünyaya sergileyecekler. Yeni Okyanus Kolejlerinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

İnegöl ve Yenişehir Okyanus Kolejleri Kurucusu Erdoğan Kızmaz da, en farklı yönlerinin öğrencilerin yeteneklerini keşfetmek olduğunu kaydederek, güzelliklerin oluşmasında kendilerini her zaman destekleyen başta Yenişehir Belediye Başkanı'na teşekkür etti.