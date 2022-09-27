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Bursa Yenişehir'e Alparslan Türkeş Bulvarı
Yerel 27.09.2022, 15:09
Bursa Yenişehir Belediyesi, Yenigün Mahallesi'nde yeni açılan bulvara MHP'nin efsanevi lideri Alparslan Türkeş'in adını verdi.Gürhan ADANA / Yenişehir Memleket (BURSA İGFA) - Bursa Yenişehir Belediyesi'nin Yenigün Mahallesi'nde Alparslan Türkeş'in adını verdiği bulvarda Bursa Büyükşehir Belediyesi altyapı çalışmaları başlattı.
BUSKİ tarafından Yenişehir Alparslan Türkeş Bulvarı'nda altyapı çalışmalarına başlandı.
Yenişehir'in en önemli ulaşım arteri olacak Alparslan Türkeş Bulvarı'nın ilçe trafiğine nefes aldıracağını belirten Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, desteklerinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.
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