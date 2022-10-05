Bursa Yenişehir'de Ticaret Borsası'na yeni yönetim

Bursa'da Yenişehir Ticaret Borsası'nda dün yapılan yönetim kurulu seçimini işadamı Ahmet Aydın'ın listesi kazandı.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Ticaret Borsası'nın hizmet binasında gerçekleştirilen seçimde Aydın'ın listesine 34, Bolaca'nın listesine ise 24 oy çıktı.

Ticaret Borsası'nda 4 yıllığına işbaşına gelen Aydın, listesine destek olanlara teşekkür etti.

Seçimlerde Ticaret Borsası'nın Meclis ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçildiğini belirten Aydın, "Yenişehir'e ne kadar katmadeğer katabiliriz, bunun derdindeyiz. Ticaret Borsamıza ve üreticilerimize hizmet etmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

YÖNETİMDE KİMLER VAR?

Ela Agro Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, İtimat Pey. Süt ve Süt Ür. Paz. San. Tic. A.Ş, Yenişehir Çiftliği, Orhan Damlalı, Hakan Şen Agro Gıda Dış Tic. A.Ş., Halil Battal, Timed Gıda Yem. Tarım Ürün. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. (Yenişehir Şubesi), Mümin Sapmaz, Orhan Tarım Gıda ve Hayvancılık San. Tic. A.Ş., Ayhan Işık, S.S. Orhaniye Köyü Tarımsal Kalkınma Koop., Terziler Köyü Tarımsal Kalkınma Koop., S.S. Mahmudiye Köyü Tarımsal Kalkınma Koop., Mustafa Titis, Sedat Sapmaz.