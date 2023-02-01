Bursa Yenişehir'de satranç rüzgârı

Türkiye Satranç Federasyonu Yenişehir Temsilciliği tarafından düzenlenen turnuvaların 3'üncü etabı sona erdi.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - Yenişehir Okyanus Koleji'ndeki turnuvada Yunus Çiçekçi, Serkan Şen, Şevval Kaygısız, Şafak Ayhan ve Mehmet Mert Ercan dereceye girdiler.

Türkiye Satranç Federasyonu Yenişehir Temsilcisi Doğan Yalçın, yıl içinde toplam 8 kez yapılacak turnuvanın 3'üncü etabının tamamlandığını belirtti.

Herkesin katılabildiği turnuvaya gösterilen ilgiye dikkat çeken Yalçın, "Turnuvalardan 6’sına Yenişehir Okyanus Koleji ev sahipliği yapmayı kabul etti. İlk dönem planlanan 3 turnuvayı ortalama 60 öğrencinin katılımıyla Yenişehir Okyanus Koleji’nde gerçekleştirdik" diye konuştu.

Satrançla tanışan bir çocuğun hayatında çok şey değiştiğini vurgulayan Yalçın, satrancı adeta gerçek yaşamın kendisi olarak niteledi. Satrancın saymakla bitmeyecek birçok yararının olduğunu vurgulayan Yalçın, "Öyle ki çocuk tıpkı gerçek yaşamdaki gibi karşısına çıkan seçenekler arasından en doğrusunu seçmeye çalışır. Birkaç adım sonrasını hesap ederek kararını alır. Planlı hareket etmesi gerektiğini kavrar" dedi.

Satrancın hızlı ve doğru düşünme becerisi geliştirdiğine dikkat çeken Yalçın sözlerini şöyle sürdürdü: "Başarıya ancak sistemli ve disiplinli bir çalışmayla ulaşabileceğini kavratır. Başarısızlıklar karşısında pes etmemeyi öğretir. Verdiği kararların sonucuna katlanmayı öğretir. Yeni hedefler belirleyebilme yeteneğini geliştirir. Tüm bunların yanı sıra satranç çocuk ve ergenleri kötü alışkanlıklardan uzak tutar. Karakteri olumlu yönde geliştirir. Kendine güven duymayı öğretir. Dikkatini tek konu üzerinde yoğunlaştırabilme becerisini geliştirir. Kurallara uymayı, dostça oynamayı, kaybetmeyi kabullenme ve kazananı kutlama becerilerini öğretir. Yeni dostluklar kurup sosyalleşmeye yardımcı olur."

Yalçın, turnuvanın gerçekleştirilmesine katkı sağlayan Kaymakam Rahmi Köse, Belediye Başkanı Davut Aydın ve sponsor olan işadamlarına teşekkür etti.

TSF Yenişehir Temsilcisi Yalçın, satranç organizasyon çalışmalarını kendisi gibi öğretmen eşi Burcu Kılınç Yalçın'la birlikte sürdürüyor.