Bursa Yenişehir'de Muhtarlar Günü kutlandı

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı önündeki törenin ardından Muhtarlar Derneği ziyaret edildi.Gürhan ADANA / Yenişehir Memleket (BURSA İGFA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki program Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

19 Ekim Muhtarlar Günü etkinliğine Belediye Başkanı Davut Aydın, Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve muhtarlar katıldı.

Muhtarlar Derneği Başkan Vekili Mehmet Sarı'nın çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı söylendi ve Türk bayrağı göndere çekildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Muhtarlar Derneği Başkan Vekili Mehmet Sarı yaptı. Sarı konuşmasında, muhtarlık müessesesinin kültürün ve toplumsal hayatın önemli yapı taşlarından olduğunu kaydetti.

Muhtarların demokrasinin uç beyleri olarak görev yaptığını, devletin her noktasında kurumsal temsilcisi olduklarını ifade eden Sarı, vatandaşla devlet kurumları arasında köprü vazifesi gördüklerini belirterek, "Yönetim anlayışımızda vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapının muhtarlıklardır. Yakın mesai arkadaşlarım olarak muhtar arkadaşlarım fedakârca görevini yerine getirmektedir. Mahallesinde vatandaşların gözbebeğidir" dedi.