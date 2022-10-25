Bursa Yenişehir'de meydan düzenlemesi hazırlığı

Bursa Yenişehir Belediyesi, ilçe merkezindeki Heykel önünde Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa çevre düzenleme çalışması başlatıyor.Gürhan ADANA / Yenişehir Memleket (BURSA İGFA) - Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa olarak başlatacakları çalışmayla Heykel önünde kavşak düzenlemesi gerçekleştirileceğini belirtti. Aydın, kavşağın bulunduğu bölgenin genişletileceğini böylece trafik akışının daha rahat ve güvenli bir şekilde sağlanacağını kaydetti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile hayata geçirilecek ortak projeyle bölgedeki trafik yoğunluğunun azaltılmasının hedeflendiğini ifade eden Başkan Aydın, "Büyükşehir Belediyesi ile ortak

çalışmayla proje çizimini tamamladık. Yılbaşından sonra ilkbahar aylarında çalışmalara başlıyoruz" dedi.

Osmangazi Meydanı, tarihi Kumluk Camii ve Süleymanpaşa Türbesi, Atatürk Anıtı çevre düzenlemesi çalışmalarıyla bütünleşeceğini belirten Aydın, trafik akışının rahatlatılmasının yanı sıra bölgedeki tarihi eserlerin de daha görünür olacağını ifade ederek, "TEDAŞ bölgedeki kabloları yeraltına alacak. Ardından çevre düzenleme çalışmalar başlayacak" dedi.