Bursa Yenişehir'de 'İlköğretim' coşkusu

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan kutlama programı Aydoğdubey İlkokulu'nun düzenlediği etkinlikle sürdü.Gürhan ADANA / Yenişehir Memleket (BURSA İGFA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası dolu dolu bir programla kutlandı.

Atatürk Anıtı'na Milli Eğitim Müdürlüğü'nce çelenk sunulması ardından Aydoğdubey İlkokulu bahçesinde kutlama programı gerçekleştirildi.

Programa Yenişehir Kaymakamı Rahmi Köse, Garnizon Komutanı Albay Kadri Bahtiyar, Belediye Başkanı Davut Aydın, Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz, Aydoğdubey İlkokulu Müdürü İsmail Güzel, CHP İlçe Başkanı Ahmet Köse, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Macun ve veliler katıldı.

Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz yaptığı konuşmada ilçedeki tüm okullarda toplamda 9 bin 315 öğrenciye eğitim verildiğini belirtti. Eğitimin, bir toplumun geleceğini inşa süreci olduğunu söyleyen Ayaz, "Türk Eğitim sistemimiz; tüm vatandaşlarımızı; Türk Milli Eğitiminin temel amaçlarından biri olan "Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerin, dengeli ve düzgün bir karaktere sahip olmasını, aynı zamanda iyi insan ve iyi bir vatandaş olarak yetiştirilmesi" göreviyle bu inşa sürecini üstlenmiştir" dedi.

Eğitim ve öğretimdeki en önemli hedefin çocukların yetenek ve ilgilerinin dâhilinde zihinsel, ruhsal, sosyal gelişimlerine öncülük edip millî, manevi, ahlaki ve evrensel değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirmek oyduğunu ifade eden Ayaz, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir öğretim yıl olmasını diledi.

Programın ikinci bölümünde şiirler okundu, dans, şarkılı oyun ve halk oyunları gösterileri yapıldı.

1'inci sınıflara "Hoş Geldiniz" tüneli oluşturulduktan sonra program sona erdi.

