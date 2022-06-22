Bursa Yenişehir'de 'foto safari'de ilkbahar tamamlandı

Bursa'da Yenişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “Dört Mevsim Foto Safari” yarışmasının ilkbahar etabı, tarihi belediye meydanındaki sergi ve ödül töreni ile tamamlandı.BURSA (İGFA) - Osmanlı Devleti’nin ilk başşehri Yenişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “Dört Mevsim Foto Safari”de, ilkbahar etabının ödül töreni; tarihi belediye meydanında vatandaşların da büyük ilgi gösterdiği sergiyle gerçekleştirildi.

Yenişehir Kaymakamlığı, Yenişehir Belediyesi, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği işbirliğinde düzenlenen safarinin ilkbahar etabına 100’ü aşkın fotoğraf tutkunu katıldı.

Jürinin toplam 415 eseri değerlendirmeye aldığı ilkbahar etabının sergi ve ödül töreninde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Davut Aydın, Yenişehir’in tanıtımının yanı sıra kültürel miras bilincinin yeni nesillere aktarılmasının hedeflendiği foto safari etkinliğini önemsediklerini söyledi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU



Bu arada, ilkbahar etabında ödüller; yarışmada birinci olan Tayyip Başak adına Serpil Savaş'a Yenişehir Kaymakamı Rahmi Köse, ikinci olan Osman Maraşoğlu adına Ayşen Oral'a Hava Trafik Albay Garnizon ve Hava Meydan Komutanı Albay Kadri Bahtiyar, üçüncü olan Hasan Selçuk Oral'a Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik, kurum özel ödülüne layık görülen Şevki Karaca'ya Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın,mansiyonla ödüllendirilen eser sahiplerinden İsmail Hakkı Yalçın'a MHP İlçe Başkanı Arif Eren, Şevki Karaca'ya Yenişehir Ticaret Saniye Odası Başkanı Orhan Torun ve Serdar Kıran'a Okyanus Koleji Kurucu Başkanı Erdoğan Kızmaz tarafından takdim edildi.

Yarışmanın yaz ve sonbahar etabına 1 Haziran 2022 itibariyle start verildi.