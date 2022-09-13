Bursa Yenişehir'de Eğitim-Sen'den 'mesleki' açıklama

Bursa'da Eğitim Sen Yenişehir İlçe Temsilciliği, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili yaptığı açıklamada, gerçek bir meslek kanunu istediklerini söyledi.Gürhan ADANA / Yenişehir Memleket (BURSA İGFA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Eğitim-Sen'e bağlı üyeler Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki açıklamayı Eğitim-Sen Yenişehir İlçe Temsilcisi Şafak Ayhan okudu.

Öğretmenlerin iradesi dışında, temel sorunlarını ve taleplerini dikkate almadan hazırlandığını öne süren Ayhan, "Öğretmenlik Meslek Kanunu, farklı branşlarda olsalar da aynı okulda ve aynı sınıfta öğrencilerine emek veren öğretmenleri, farklı kariyerlere ayrıştırarak ve bu yapay ayrıştırmaya göre farklı maaş uygulamasını meşrulaştırmaya çalışarak öğretmenler arasında eşitsizliğe yol açan bir düzenlemedir" dedi.

Öğretmen emeğini farklı statü ve maaş uygulamasına zorlayan öğretme ve öğrenme koşulları olmadığını vurgulayan Ayhan, "Kariyer basamakları sistemi eğitimin niteliğinde bir artışa yol açmayacak, tersine okulda ve öğretmenler odasında çalışma barışını bozarak eğitimin niteliğini düşürecektir" diye konuştu.

Kanunun, ücretli öğretmen uygulamasına son verilmesi, sözleşmeli öğretmenlerin tüm haklarıyla kadroya geçirilmesi beklenirken, kadrolu öğretmenleri öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen hiyerarşisine tabi tuttuğunu anlatan Ayhan, "Oysa tüm öğretmenlerin asıl beklentisi, güvenceli iştir, eşit işe eşit ücrettir ve mesleki itibardır, saygıdır. Öğretmenlik Meslek Kanunu merkezi yazılı sınavı kaldırarak yerine Adaylık Değerlendirme Komisyonu oluşturmuş ve böylece öğretmenliğe ilk atanmada mülakatın bir benzeri siyasal ayrımcılığa yol açacak keyfi ve baskıcı bir süreci başlatmıştır" diye konuştu.

Kariyer basamakları arasındaki geçiş sınavlarının öğretmenler, veliler ve öğrenciler üzerinde çok olumsuz etkileri ortaya çıkacağını dile getiren Ayhan, "Okulda 'uzman öğretmenin sınıfı' ve 'başöğretmen sınıfı' oluşacak ve algı düzeyinde eğitim hakkının sağlanmasında eşitsiz uygulamalar ortaya çıkacaktır. Bu süreç öğretmenin mesleki saygınlığını, okul ve aile arasındaki iletişimi ve çalışma barışını bozacaktır" dedi.