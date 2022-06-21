Bursa Uludağ eteklerinde kaçak yapı operasyonu
Bursa'da kaçak yapılaşmaya karşı verdiği mücadele ile dikkat çeken Osmangazi Belediyesi, Gökçeören Mahallesi’nde kaçak olarak inşa edilen prefabrik evi yıktı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde dört bir yanındaki kaçak yapıları tespit ederek yıkımını yerel belediye Uludağ eteklerinde yer alan Gökçeören Mahallesi’nde kaçak olarak inşa edilen prefabrik evi yıktı.
Ruhsatsız olduğu belirlenip hakkında yıkım kararı alınan yapının yıkımı için sabah erken saatlerde mahalleye giden Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, prefabrik evi iş makinesi ile yıktı.
Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkımlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini vurguladı.
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