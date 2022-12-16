Bursa trafiğine otoparklı çözüm

Şehir merkezindeki araç park yeri sorununa köklü çözümler sunmak adına son 14 yılda 14 otopark inşa eden Osmangazi Belediyesi, yakında hizmete açılacak olan 2000 araçlık Osmangazi Meydanı Kapalı Otoparkı ile birlikte ilçedeki otopark sayısını 15’e, kapalı otoparkların araç kapasitesini ise toplam 4 bin 100 araca çıkartıyor.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, her geçen gün artan araç sayısıyla birlikte yaşanan park etme sıkıntısını ortadan kaldırmak adına çözümler üretmeye devam ediyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, göreve geldiği 2009 yılından itibaren gelişi güzel parklanma ve sokakların darlığıyla birlikte içinden çıkılmaz bir hal alan trafik sorununa çözüm bulmak adına düğmeye bastı ve özellikle kent merkezinde büyük kaosa neden olan otopark sıkıntısına son vermek için 14 yılda 14 otopark inşa ederek kapasite bakımından birçok büyükşehri geride bırakan otoparkları kente kazandırdı.

İnşa edilen otoparklar, Bursa’nın en büyük sıkıntıları arasında yer alan trafik yoğunluğuna çare olurken, araç park sorununun da büyük ölçüde çözülmesini sağladı.

OSMANGAZİ MEYDANI İLE KAPASİTE İKİ KATINA ÇIKACAK

Artan nüfus ve araç sayısını da göz önünde bulunduran Osmangazi Belediyesi, mevcut otoparklarla yetinmeyerek 2000 araçlık Osmangazi Meydanı Kapalı Otoparkı’nı da ilçeye kazandırmaya hazırlanıyor. İnşaat çalışmalarında sona gelinen Osmangazi Meydanı Kapalı Otoparkı, Başkan Dündar döneminde hayata geçirilen Çarşamba Pazarpark Kapalı Otoparkı, Aktarhüssam Katlı Otoparkı, Selimiye İntizam Katlı Otoparkı, Fatih-Çiftehavuzlar Yaşam Merkezi Kapalı Otoparkı, Uluyol Katlı Otoparkı, Elmasbahçeler Otoparkı, Demirtaş Otoparkı, Akpınar Yaşam Merkezi Otoparkı, Yunuseli Pazar Alanı Otoparkı gibi büyük otopark projelerinin ardından ilçeye kazandırılan 15’inci otopark olacak. Yeni otopark ile birlikte ilçedeki otopark kapasitesi toplam 4 bin 100 araca ulaşacak.

“KENT MERKEZİNDEKİ TRAFİK YOĞUNLUĞU AZALACAK”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, şehrin merkezinde yer alan Osmangazi’nin konumu itibariyle parklanma ihtiyacına en çok duyulan ilçe olduğuna vurgu yaptı.

Araç yoğunluğunun beraberinde getirdiği parklanma ihtiyacının Osmangazi’nin ve Bursa’nın eksikliğini hissettiği sıkıntıların başında geldiğine dikkat çeken Başkan Dündar, “İlçemizde otopark ve ulaşım sorunlarını çözmek için büyük gayret sarf ediyoruz. Otopark sıkıntısına son vermek için ardı ardına projeler üreterek şimdiye kadar 14 otoparkı ilçemize kazandırdık. 15’inci otoparkımız olacak olan Osmangazi Meydanı Kapalı Otoparkı inşaatında ise sona geldik. Özellikle Osmangazi Meydanı Katlı Otoparkı, 2000 araçlık kapasitesi ile şehir merkezindeki parklanma sorununa çözüm olacak. Vatandaşlar, buraya araçlarını bırakarak Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi ile şehir merkezine yürüyerek gidebilecek. Bu da şehir merkezine yüklenen araç trafiğini de azaltmış olacak. Ayrıca, Osmangazi Metro İstasyonu’nun hemen yanında yer alan bu otoparka araçlarını bırakacak olan vatandaşlarımız Bursaray ile şehrin doğusuna ve batısına trafiğe girmeden toplu taşıma ile ulaşımlarını sağlayabilecek. Ayrıca T2 hattı ile kentin kuzeyine de araçsız gidebilecekler. Bu da kent merkezinin yanı sıra diğer bölgelerdeki trafik yoğunluğunun da azalmasını sağlayacak” dedi.