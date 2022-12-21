Bursa süt üretimini değerlendirdi

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelindeki süt üretimini değerlendirdi.BURSA (İGFA) - ​Bursa İli Süt Değerlendirme Paneli toplantısı Merkez Gıda ve Yem Araştırma Enstitüsü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Panele Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölüm Başkanı Prof Dr İbrahim Ak, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof Dr İbrahim İsmet Türkmen, Bursa İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Anıl, Yenişehir İznik Süt Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Tuna, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ilçe ve şube müdürlerinin katılım sağladığı çok sayıda üretici hazır bulundu.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Bursa'daki süt üretimi ile ilgili bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.

Sunum sonrasında diğer panelistlerin sunumlarıyla devam eden panel, katılımcıların soru-cevap ve önerilerini iletmeleriyle sona erdi.