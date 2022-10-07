Bursa protokolünden Modef Expo’ya ziyaret

İnegöl ve Bursa protokolü, Pazartesi günü kapılarını açan ve Cumartesi günü sona erecek MODEF Expo 2022 47. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarını ziyaret etti.BURSA (İGFA) - İnegöl Mobilyasının dünya vitrinine çıktığı MODEF Expo 2022 47. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı Pazartesi günü kapılarını ziyaretçilerine açmıştı.

Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan fuarı Perşembe günü protokol üyeleri de ziyaret etti. Bursa Valisi Yakup Canbolat, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile beraberindeki heyet, MODEF Expo 2022’ye adeta çıkartma yaptı.

Fuar ziyareti sırasında stantları gezerek hem mobilyaları inceleyen hem de fuara ilişkin firma temsilcilerinden bilgi alan protokol üyeleri, zaman zaman fuara gelen ziyaretçilerle de sohbet etti.

İnegöl Mobilyasının yeni sezon ürünleri ve mobilyada trendi belirleyen renk ve modeller, fuarda ilgiyle incelendi. Protokol üyeleri mobilyacılara hayırlı işler dileklerini iletirken, fuarın da ülkemize ve sektöre hayırlı olması dileklerini ilettiler.