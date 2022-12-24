Bursa Osmaniyeliler Derneği Başkanlığı'na Çapar seçildi

Bursa’da yaşayan Osmaniyeliler tarafından kurulan Osmaniyeliler Derneği olağan kongresini yaptı ve Başkanlığı Mehmet Kürşat Çapar seçildi.BURSA (İGFA) - Bursa’da yapılan kongreye kentte yaşayan Osmaniyeliler ve dernek üyeleri katıldı. Tek liste halinde gidilen seçimde Başkanlığa Mehmet Kürşat Çapar seçildi. Yönetim kurulu üyeleri ise, şu isimlerden oluştu.

Dernek başkanlığına : Burulaş Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar.

Seçildi.Serdar Gök Bursa BüyükŞehir Belediyesinde Muhasebeci.Ömer Faruk Arıcı iş adamı,İbrahim Kara Hürriyet Anadolu Meslek Lisesinde Müdür Yardımcısı,Furkan Yozcu Avukat,Nesrin Aksoy Yüksek İhtisas Hastanesinde Sendika Temsilcisi, Ayşe Porsuk Altın Avukat, Alper Ayas Avukat, Oğuz Yiğit Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Şube Müdürlüğünde Personel Şefi, Zeki Özdamar İlköğretim Okul Müdürü, Recep Lökoğlu Öğretmen, Ali Bayram Bursa Orhaneli İlçesi ve Çevr ve ilçelerinden sorumlu Aile Sosyal Hizmetler Müdürü,Mehmet Yılmaz Öğretmen,Ayşegül Oruç Ev hanımı ve Ömer Erdoğdu Özel Sektör Çalışanından oluştu.

Bursa Osmaniyeliler Derneği Başkanlığı’na seçilen Mehmet Kürşat Çapar ise, kongrede yaptığı teşekkür konuşmasında, kendisini bu göreve layık gören tüm hemşehrilerine teşekkür ettiğini ve Bursa’da yaşayan tüm Osmaniyelileri bu dernek çatısı altında buluşmaya davet ettiğini ifade ederek,”Türkiye’nin nüfus yoğunluğu olarak 42. Büyük vilayetiyiz.Ayrıca 26 yıldan buyana ise, Türkiye’nin 80 plakalı il’iyiz. Osmaniye’mizi tanıtmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Her şey Osmaniye içindir”dedi.