Bursa Osmangazi’den velilere anlamlı eğitim

Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin ‘Geleceği Şansa Bırakmıyoruz’ düşüncesiyle hayata geçirdiği Bilgi Evleri’nde yaz dönemlerini tamamlayan öğrencilerin velilerine ‘Çocukluk Döneminde Değerler Eğitimi’ verildi.BURSA (İGFA) - Psikolojik Danışman Ayşenur Uluer tarafından Hüdavendigar, Emek Bilgi Evleri ile Demirtaş Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda veliler; çocukluk döneminde değerler eğitiminin doğru yöntemleri, çocuklarda etkili iletişim, çocuk gelişimi ve özelliklerinin incelenmesi konularında bilgilendirildi.

Bunun yanı sıra UIuer, ailede iletişim ve bilinçlendirmenin sağlıklı nesiller yetişme konusunda büyük rol oynadığının altını çizdi.

Bilgi Evleri’nin geleceğe ışık tuttuğunu söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bizler, geleceğimizin teminatı güçlü Türkiye’mizin mimarı olacak evlatlarımızın daha iyi eğitim almaları için elimizden geleni yapıyoruz. Ayrıca çocuklarımızın sosyal hayatlarına katkı sağlamak amacıyla velilerimize de, dönem dönem farklı eğitim programları düzenliyoruz. Böylece öğrencilerimizin eğitimleri evde de devam ediyor. Vaktini değerli geçirmek isteyen, kendini geliştirmek isteyen herkesi Bilgi Evleri’mizden faydalanmaya davet ediyorum” dedi.

Yoğun katılım ile gerçekleşen söyleşi sonunda veliler ise, desteklerinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.