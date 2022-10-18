Bursa Osmangazi’de kaçak yapılara geçit yok

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yerel belediye, Uludağ yamaçlarında yer alan Kirazlı Mahallesi’nde kaçak olarak inşa edildiği belirlenen iki ahşap yapıyı yıktı.BURSA (İGFA) -Kaçak yapılaşmaya karşı kararlı ve etkin bir mücadele ortaya koyan Osmangazi Belediyesi, kent merkezinin yanı sıra kırsal bölgelerde de imara uygun olmayan kaçak yapılar tespit ederek yıkımını gerçekleştiriyor.

Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından Uludağ bölgesinde yer alan Kirazlı Mahallesinde ruhsatsız olarak inşa edildiği belirlenen yapılar için yıkım kararı alınmasının ardından bölgeye giden belediye ekipleri, iki ahşap yapının yıkımını gerçekleştirdi. İş makinesi ile gerçekleştirilen yıkımlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini vurguladı.