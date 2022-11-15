Bursa Osmangazi’de hedef 'Sıfır Atık'

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yerel belediye ‘Net Sıfır’ hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiği ‘Kurumsal Sera Gazı Envanter Çalışması’ ile, sera gazının azaltımı, çevre kirliliğin önlenmesi ve katı atıkların ekonomiye kazandırılması için yürüttüğü çalışmalarına, belediye bünyesinde kurulan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile kurumsal bir kimlik kazandırdı.BURSA (İGFA) -Çevre kirliliğinin ve küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması için önemli çalışmalar yürüten ‘Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nü ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Dündar, ülkemizin imzaladığı ‘Paris İklim Anlaşması’ kapsamında 2053 yılına kadar ‘Net Sıfır’ hedefine ulaşmak için iklim değişikliği konusunda farkındalığı artırıp, vatandaşlarda bu bilinci oluşturacak eğitim ve proje çalışmalarını yoğun şekilde sürdüklerini söyledi.

Atıkları kontrol altına alarak gelecek nesillere daha temiz, gelişmiş bir Türkiye, daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için Sıfır Atık Projesi kapsamında yürüttükleri çalışmaların tüm hızla sürdüğünü belirten Başkan Dündar, “Tüm dünyada olduğu gibi yaşadığımız şehirler de, son yıllarda ciddi çevre kirliliği sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Bu konularla ilgili vatandaşların bilinçlendirilmesi, çevre kirliğinin önlenmesi için altyapının oluşturulması ve çevre kirliliği ile mücadele etmek, yine biz belediyelere kalıyor. Bizler de bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Osmangazi Belediyesi olarak ‘Sıfır Atık’ konusunda öncü belediye olduklarını, 14 farklı atığın toplanıp ayrıştırıldığı Katı Atık Toplama Merkezi’nin, Bursa’da kurulmuş ilk tesis olduğunu ifade eden Başkan Dündar, bu bilincin oluşması için mahallelerde, okullarda çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi.

HEDEF, “NET SIFIR”

“Paris İklim Anlaşması” kapsamında 2053 yılına kadar “Net Sıfır” hedefine ulaşmak için, ‘Sera Gazı Envanter Çalışması’ başlattıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kamu kurum ve kuruluşlarında iklim değişikliği konusunda farkındalıkları artıracak eğitimler ve proje çalışmaları yaptıklarını anlatarak, belediye sınırlarında oluşan atıkların ambalaj atığı toplama programına uygun olarak haftada bir gün atık toplama araçlarıyla motorlu iletişim sorumluları ve gezici mobil atık getirme araçlarıyla toplandığına dikkati çekti.