Bursa Osmangazi'nin 'Koza Çocukları' yaz okulunda

Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin en önemli sosyal projelerinden biri olan Bilgi Evleri bünyesinde faaliyet gösteren Koza Çocuk Akademi’de “6 Yaş Yaz Okulu” başladı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi tarafından “Geleceği Şansa Bırakmıyoruz” düşüncesiyle hayata geçirilen Bilgi Evleri’nde, çocuk ve gençlerin eğitimine destek veriliyor. Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi’nde hizmette olan Koza Çocuk Akademi’de yetişen çocuklar, önemli gün ve haftalarda düzenlenen etkinliklerle farkındalık kazanıyor.

Yaz okullarına dolu dolu başlayan 6 yaş grubu 35 öğrenci, alanında uzman kişiler eşliğinde el ve göz koordinasyonlarını destekleyen oyunların yanı sıra mental aritmetik, orff ile masal atölyesi, steam maker, gezi-sinema-eğlence saatiyle birlikte değerler eğitimi de alıyor.

Toplam 3 hafta sürecek programın oldukça verimli geçtiğini söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sosyal hayatın gelişimine katkı sağlayarak kültürel faaliyet alanları oluşturan Bilgi Evleri’ne dönem boyunca tüm öğrencileri davet ediyor.