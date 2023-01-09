Bursa Osmangazi ilçeyi yıkarak güzelleştiriyor

Bursa'da Osmangazi Belediyesi, 2022 yılında kentsel dönüşümden ulaşıma, park yapımından meydan çalışmalarına kadar Osmangazi’ye değer katacak yatırımları hayata geçirebilmek için toplam 43 bin metrekarelik alanı kamulaştırırdı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde daha modern, sağlıklı ve yaşanabilir hale getirmek için önemli yatırımları bir bir hayata geçiren Osmangazi Belediyesi, bu yatırımların inşa edileceği alanlar oluşturmak için 2022 yılında çok ciddi bir kamulaştırma bedeli ödedi.

Pek çok konuda olduğu gibi kamulaştırma çalışmalarında da Türkiye’deki yerel yönetimlere rol model olan Osmangazi Belediyesi, yollar ve meydanlar açmak, yeşil alanları artırmak, ilçeye spor tesisleri kazandırmak, kentsel dönüşüm çalışmaları gibi yatırımlar için yıl içerisinde toplam 43 bin metrekarelik alanı kamulaştırdı. Sıkışık ve plansız yapılaşmadan dolayı en ufak bir yatırım için dahi binlerce metrekare alan kamulaştırmak durumunda kalan Osmangazi Belediyesi, yapılan kamulaştırmalar için hak sahiplerine toplam 90 milyon lira ödeme yaptı.

Osmangazi’yi sadece yaparak değil yıkarak da güzelleştirdiklerinin altını çizen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmangazi’nin marka değerini yükseltecek yatırımları ilçemize kazandırırken bir taraftan da kamulaştırma çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyoruz. Projelerimizi hayata geçirirken alan bulmakta zorlandığımızdan dolayı kamulaştırma yaparak alan oluşturmak durumunda kalıyoruz. Öyle ki, bazı yatırımlarımızın kamulaştırma bedeli, yapım maliyetinden çok daha fazla oluyor. Bütçemizi en verimli şekilde ve Bursa’ya değer katacak projeler doğrultusunda kullanıyoruz. Vatandaşın hakkının bir kuruşunu heba etmeden hizmet üretiyoruz. Osmangazi’ye değer katacak, vatandaşlarımızın hayatlarını güzelleştirecek yatırımlarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.