Bursa Osmangazi'de yeni yollar asfalta buluşuyor

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yeni imar yolu açma ve asfalt mesaisi devam ederken, ilçenin dört bir yanındaki bozulan yolların zeminleri ile açılan imar yolları da sıcak asfaltla buluşuyor.BURSA (İGFA) - Havaların ısınması ile birlikte asfalt çalışmalarına hız veren Osmangazi Belediyesi, son 10 gün içerisinde 4 mahalledeki 21 sokakta gerçekleştirdiği yenileme çalışmaları ile yeni açılan imar yollarını 3 bin 150 ton sıcak asfalt ile kapladı.

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler gerçekleştirilen çalışmalarla, Yunuseli Mahallesi’nde 11, Demirtaş Dumlupınar Mahallesi’nde 5, Hüdavendigar Mahallesi’nde 5, Güneştepe Mahallesi’nde 2 olmak üzere 21 sokakta, toplam 2 bin 500 metre uzunluğundaki yol, 10 gün içerisinde yenilendi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçede rahat ve güvenli bir ulaşım için merkezden en uçtaki kırsal mahallelere kadar 136 mahallenin tamamında çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyledi. Başkan Dündar, hava şartlarının uygun olduğu her gün robot, yama ve kaplama olmak üzere 5 ekip sahada çalışma gerçekleştirdiğini kaydetti.