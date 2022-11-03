Bursa Osmangazi'de veteriner hekim adaylarına uygulamalı eğitim

Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri, Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ni ziyaret ederek uygulamalı hayvan sağlığı ve bakımı eğitimi aldı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerini ağırladı.

Barınağa gelen öğrenciler, yetkililerden ‘Uygulamalı Veteriner Hekimlik ve Tedavi Yöntemleri’ konusunda bilgi aldı.

Geleceğin veteriner adayları, eğitim sonunda kısırlaştırma operasyonu yapılan bir köpeğin ameliyatına katılma fırsatı da buldu. Veteriner hekimler eşliğinde gerçekleşen ameliyatı heyecanla takip eden öğrenciler, yetkililerden barınak hakkında da bilgiler aldı.