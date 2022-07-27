Bursa Osmangazi'de 'Tanpınar Ödülleri' sahiplerini buldu

Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin edebiyat dünyasının usta isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar anısına bu yıl 21’incisini düzenlediği Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri verildi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Türkiye’nin en uzun soluklu edebiyat yarışmasının ödül töreni, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gerçekleşti.

Bu yıl deneme dalında düzenlenen yarışmaya Bursa’nın yanı sıra yurdun dört bir yanından toplam 257 eser katılım gösterdi.

İlk elemeler ardından yapılan değerlendirme sonunda “Safalar Getirdiler” isimli eseriyle İstanbul’dan Talip Kurşun birincilik, “Miskin Yunus Dinler Sözü” eseriyle Ankara’dan Veysel Gökberk Manga ikincilik, “Düşlerle Koşturan Bir Buket Çiçek Yolcusu” isimli eseriyle İstanbul’dan Mehtap Bayam İlhan üçüncülük derecesi elde etti. Mansiyon ödüllerini ise “Hız Medeniyeti” isimli eseriyle Bursa’dan Fatih Şener, “Genç Ölmek Adlı Bir Prelüt” isimli eseriyle Gaziantep’ten Turan Gündüz ve “Ruhun Köşe Kapmaca Oyunu” isimli eseriyle Kocaeli’den Oğuzhan Okuyucu kazandı.

Ödül töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması’nın sağlam zeminler üzerine oturarak kurumsal bir hale geldiğini belirtti. Başkan Dündar, “Ülkemizin yetiştirdiği önemli şahsiyet Ahmet Hamdi Tanpınar’ın adını yaşatmak ve yeni yazarları teşvik etmek amacıyla düzenlediğimiz bu etkinlik, Türkiye’de Tanpınar’a yönelik bir uyanış sürecine katkı sağladı. Tanpınar’ın adına onlarca kitap yayınlanmış oldu. Bizler bu vesileyle geçmişimizi geleceğe aktarıyoruz. Aynı zamanda yeni edebiyatçılarımızın ve şairlerimizin çıkmasına zemin hazırlıyoruz” dedi.

“TANPINAR DÜNYA MARKASI HALİNE GELDİ”

Yarışmanın Türkiye sınırlarını aşarak Azerbaycan’da da düzenlenmeye başladığını söyleyen Dündar, bu yıl deneme dalında gerçekleştirilen yarışmaya Türkiye’nin birçok şehrinden toplam 257 eser başvuru yaptığını kaydetti.

Yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen herkesi kutlayan Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Murat Demir ise, Osmangazi'nin gelenek haline getirdiği ve ülkemizin en uzun soluklu edebiyat yarışmalarından birine dönüştüğü Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması'nın hem edebiyatçıların yeteneklerini sergilemelerine hem de Bursa’mızın edebiyata yaptığı katkının her geçen yıl daha da artmasına vesile olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, jüri üyeleri ile birlikte yarışmada derece elde eden katılımcılara ödüllerini verdi.