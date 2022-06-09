Bursa Osmangazi'de öğrenciler 'çevre' için yarıştı

Bursa'da atıkların doğru yöntemle toplanmasıyla ilgili çeşitli projeler hayata geçiren Osmangazi Belediyesi, geri dönüşüm konusunda anlamlı bir etkinliğe imza attı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi’nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği ‘Okullar Yarışıyor Çevre Kazanıyor’ yarışmasında kazananlar belli oldu.

Sukaypark Tesisleri’nde gerçekleşen ödül törenine Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra AK Parti Bursa İl ve İlçe Yöneticileri, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Belediye olarak yeşili ve çevreyi koruyan, sağlıklı ve temiz bir şehir için örnek projelere imza attıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar,

‘Yeniden Yeşil Bursa’ hedefiyle bugüne kadar 31 çevre projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Dündar, “Bizler, her işi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Özellikle yeşili ve çevreyi koruyan, sağlıklı, temiz bir şehir için ülkemizin en kapsamlı çevre projelerini ortaya koyuyoruz" dedi.

Türkiye çapında en fazla geri dönüşebilen ve atık toplayan belediyeler arasında yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Dündar, projenin sonunda tüm okullardan toplam 60 bin 645 kg ambalaj atığı topladıklarını, çocuklara daha yaşanabilir bir şehir ve sağlıklı bir dünya bırakmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Kolza Biodizel Bölge Sorumlusu Haydar Eroğlu, karbon ayak izini azaltmaya yönelik çalışmalarından dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a “Karbon Azaltım Sertifikası” verdi.

‘Okullar Yarışıyor Çevre Kazanıyor’ yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, BTSO Sait Ete İlkokulu’na birincilik, Başaran İlkokulu’na ikincilik, Şehit Yunus Yılmaz Ortaokulu’na ise üçüncülük ödüllerini takdim etti. Başkan Dündar, Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) ve yarışma kapsamında öğrencilerin geri dönüşüm malzemelerinden hazırladıkları ürünleri inceledi.