Bursa Osmangazi'de modern muhtarlıkların oluşumuna devam

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde muhtarların çalışma ortamlarını iyileştirip vatandaşlara daha kaliteli hizmet verebilmek için mahallelere yeni muhtarlık ve hizmet binaları inşa eden yerel belediye, Demirtaş Sakarya Mahallesi'ne yeni bir muhtarlık binası kazandırmaya hazırlanıyor.BURSA (İGFA) - Yerinden yönetimin ilk halkasını oluşturan muhtarların çalışma ortamlarını iyileştirmek ve vatandaşlara daha sağlıklı ortamlarda hizmet verebilmelerini sağlamak için çalışmalar yürüten Osmangazi Belediyesi, eski ve kullanışlı olmayan mekanlarda hizmet veren muhtarlar için modern ve kullanışlı hizmet binaları inşa ediyor.

Bu güne kadar ilçede 35 yeni muhtarlık binası inşa ettiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Demirtaş bölgesinde, imar planlarında yapılan değişikliklerin ardından kısa sürede ciddi bir büyüme yaşanmasıyla birlikte muhtarların da iş yoğunluğu arttığını söyledi. "Sakarya mahallesindeki muhtarlık binasının yetersiz kaldığını görünce, bizler de bu mahallemizde yaşayan vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunabilmesi için muhtarlık binamızı yenileme kararı aldık" diyen Başkan Dündar, "İçerisinde muhtar odası dışında mutfak, tuvalet ve depo bulunan modern bir muhtarlık binası inşa ettik. Fiziki yapısı tamamlanan muhtarlığımızda tesisat ve tefrişat işleri sürüyor. Kısa süre içerisinde bu çalışmaları da tamamlayıp, Demirtaş Sakarya Mahallesi Muhtarlık binamızı hizmete açmış olacağız. Sakarya Mahallesi sakinlerimize şimdiden hayırlı olsun” dedi.