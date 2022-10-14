Bursa Osmangazi'de Koğukçınar’a nefes aldıran çalışma

Vatandaşların ibadetlerini daha sağlıklı, konforlu ve temiz bir ortamda gerçekleştirebilmesi adına camilere yönelik yaptığı hizmetlere bir yenisini daha ekleyen Osmangazi Belediyesi, Koğukçınar Mahallesi’ndeki Ulufeli Camii’nin çevre düzenlemesini yaptı.BURSA (İGFA) - Her hafta farklı bir mahallede Cuma namazını eda edip vatandaşla bir araya gelerek talepleri dinleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın bu haftaki adresi Osmangazi Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi yapılan Koğukçınar Mahallesi Ulufeli Cami oldu.

Cami çevresini daha da genişletmek adına kamulaştırmalar yaparak 1925 metrekare alan elde eden Osmangazi Belediyesi, hem cami cemaati hem de bölge halkının güzel vakit geçirebileceği bir sosyal alanı Koğukçınar’a kazandırmış oldu. Caminin çevresindeki yaklaşık 300 metrekarelik alanın zemini parke taşı ile kaplanarak yenilendi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Cuma namazı çıkışında cemaat ile dua ederek yapılan çalışmanın hayırlı olmasını diledi. Koğukçınar Mahallesi’nde ciddi yatırımlar yaparak mahalle sakinlerinin hizmetine sunduklarını ifade eden Başkan Dündar, “Kamulaştırmalar yaparak elde ettiğimiz alanda güzel bir park inşa ettik. Bu çalışmamız ile Ulufeli Camii’nin çevresini de açmış olduk. Ayrıca mahallemize 3 güzel park kazandırdık. Bununla birlikte 2 okulumuzun çevre düzenlemesini yaparak eksiklerini tamamladık. Ulufeli Camimizin çevre düzenlemesini gerçekleştirdik. Kamulaştırmalar yaparak caminin bahçesini büyüttük. Malzeme yardımında bulunarak, caminin abdesthane ve tuvaletlerinin yenilenmesine katkı sağladık. Cami çevresi açılınca mahalle de nefes aldı. Mahalle sakinlerimizin gelip vakit geçirebileceği, mahalleye nefes aldıran bir alan oldu.” dedi.

Başkan Dündar, daha sonra cami bahçesinde yer alan Kur’an Kursu ve kreşi ziyaret etti.

Çocuklar ile bir araya gelen Başkan Dündar, çeşitli hediyeler dağıtarak çocukları sevindirdi.