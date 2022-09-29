Bursa Osmangazi'de kış öncesi 4 kilometrelik yol asfaltlandı

Bursa'da Osmangazi Belediyesi, altyapı çalışmaları tamamlanan Demirtaş Sakarya ve Dumlupınar Mahalleleri'ndeki 20 cadde ve sokağı sıcak asfaltla buluşturdu.BURSA (İGFA) - İmar planlarında yapılan düzenlemenin ardından Osmangazi’nin yeni çekim merkezlerinden biri olan, planlı ve modern mimarisi ile hızlı bir gelişim gösteren Demirtaş bölgesinde, altyapı çalışmaları da yoğun şekilde sürüyor.

Bölgenin son dönemde en hızlı gelişen mahallelerinden olan Sakarya ve Dumlupınar Mahallelerinde açılan imar yolları, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt ile kaplanıyor.

80 bine ulaşan nüfusu, modern ve planlı yapılaşmasıyla dikkat çeken Demirtaş’ta, altyapı çalışmaları tamamlanan 5 bin 500 metrelik imar yolunda asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Toplam 27 cadde ve sokakta başlatılan asfalt kaplama çalışmalarında, bugüne kadar 3 bin 800 metre uzunluğundaki yol sıcak asfalt ile kaplanarak vatandaşın hizmetine sunuldu.

Beldelerin kapatılmasının ardından Osmangazi Belediyesi’ne bağlanan Demirtaş’ın planlı gelişimi için çalışma başlattıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Türkiye’nin en hızlı büyüyen ve en çok göç alan kentlerinden olan Bursa’da, bir göz evim olsun mantığıyla hareket eden vatandaşlarımızın imar izni ve ruhsat düşünmeden yaptıkları konutlar, başta ulaşım ve altyapı olmak üzere pek çok sorunu da beraberinde getirmiş. Vatandaş, belediyelerin hep bir adım önünde olmuş. Önce konutlar yapılıp, ardından altyapı hizmetleri götürülmeye çalışılmış. Biz, göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bu sistemi tersine çevirmek için kararlı bir çalışma başlattık. Osmangazi’nin pek çok bölgesinde imar planlarını revize ettik. Yeni imar planları çıkarttık. Belediye olarak vatandaştan sonra değil, önce giderek altyapıyı hazırladık. Böylece planlı şehirleşmenin önünü açarak, kaçak yapılaşmanın önünü geçmiş olduk. Bu gün Demirtaş’ımız, modern ve planlı yapılaşması, ulaşım altyapısı, park ve meydanları, 80 bine ulaşan nüfusu ile Osmangazi’nin yeni çekim merkezi oldu” dedi.

Sakarya ve Dumlupınar Mahallelerinin, bu gelişimin en yoğun yaşandığı mahallelerden bazıları olduğuna dikkat çeken Başkan Dündar, “İmar planlarının uygulanması ile birlikte bölgede yatırımlar ciddi oranda arttı. Yeni imar yolları açıldı. Park ve meydanlar yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Osmangazi Belediyesi olarak vatandaşımızın hep bir adım önünde olduk. Yaptığımız imar düzenlemesinin ardından açtığımız yolları da, daha vatandaşlarımız konutlarına taşınmadan asfaltlayarak hizmete sunduk. Dumlupınar ve Sakarya Mahallelerimizde 27 cadde ve sokakta başlattığımız asfaltlama çalışmalarıyla, şu ana kadar 20 sokak ve cadde de çalışmamızı tamamladık. Yapılan çalışmalar sonucu Dumlupınar Mahallemizde bin 400, Sakarya Mahallemizde 2 bin 500 olmak üzere yaklaşık 4 bin metre uzunluğundaki cadde ve sokağı sıcak asfalt ile kapladık. Yaklaşan kış öncesi bu çalışmaları tamamlayarak, vatandaşımıza rahat ve konforlu bir ulaşım imkanı sunmuş olduk. Demirtaş’ımıza hayırlı olsun” diye konuştu.