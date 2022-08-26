Bursa Osmangazi'de Karabalçık sokaklarına sıcak asfalt

Bursa'da Osmangazi Belediyesi, merkez ve kırsal mahalle ayrımı gözetmeksizin asfalt kaplama çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda, Karabalçık Mahallesi’ndeki yollar sıcak asfaltla kaplanarak yenilendi.BURSA (İGFA) - Osmangazi’nin dört bir yanında asfalt kaplama çalışmalarını aralıksız şekilde sürdüren ekipler, son olarak Karabalçık Mahallesi’nde asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdi.

Bursa’nın en Üzüm festivali ile adını duyuran Karabalçık Mahallesi’nde yürütülen asfalt kaplama çalışmaları ile 8. Söğüt Sokak, 4. Harman Sokak, Göçük Sokak, 2. Pınar Sokak, Çınarlık Sokak, 1. Mimar Sinan Sokak, Kayalık Sokak, 3. Şimşek Sokak, Arappınarı Sokak ve 16. Akın Sokak’ta, bozulan yollar iş makinaları ile düzeltildi. Yapılan tesviye ve dolgu çalışmalarının ardından yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki yol bin 500 ton civarında sıcak asfalt ile kaplandı.

İlçede asfalt çalışmalarının belirli bir takvim çerçevesinde yıl boyunca devam ettiğini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmaksızın yürüttüğümüz bu çalışmalarda, ilçemizin 136 mahallesinin tamamına hizmet götürüyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimizin çalışmaları sonucunda, Bursa’nın en kaliteli ve lezzetli üzümlerinin yetiştiği ve festival düzenlediğimiz Karabalçık Mahallemizin yolları yenilenerek bin 500 ton sıcak asfalt ile kaplandı. Çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek" dedi.