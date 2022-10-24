Bursa Osmangazi'de Ebu İshak metruk binalardan temizleniyor

Bursa'da Osmangazi Belediyesi, vatandaşların şikayetlerini de dikkate alarak, madde bağımlıları ve alkol kullananların mesken tuttuğu, doğurduğu sakıncaların yanı sıra görüntü kirliliğine de neden olan metruk binaları bir bir yıkıyor.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, halkın can ve mal güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra madde bağımlılarının mesken tutması sebebiyle de yoğun şikayetlere konu olan metruk binaların yıkımını sürdürüyor.

Mahalle sakinlerini oldukça tedirgin eden metruk binalar, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından durum tespiti yapılıp, yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkılıyor. Son günlerde vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri dikkate alan Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ebu İshak Mahallesi Apsak Sokak’ta uyuşturucu bağımlılarının mesken tuttuğu binayı iş makinesi ile yıktı.

Metruk binanın yıkılması, mahalle sakinlerine rahat bir nefes aldırdı. Vatandaşlar, özellikle akşam saatlerinde binanın önünden geçmeye korkar hale geldiklerini ifade ederek, yıkımdan dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.