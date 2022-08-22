Bursa Osmangazi'de 2 tehlikeli metruk daha yıkıldı

Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Namık Kemal Mahallesi’nde güvenlik açısından tehlike oluşturan 2 metruk binayı yıktı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan, emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan metruk binaların yıkımını sürdürüyor.

Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Namık Kemal Mahallesi 3. Selçuk Sokak üzerinde yer alan 2 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Binaların yıkılması, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Rahat bir nefes aldıklarını ifade eden mahalle sakinleri, Osmangazi Belediyesi’ne teşekkür etti.

Belediye yetkilileri, terk edilmiş halde olan, halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden, madde bağımlılarının meskenine dönüşen metruk binaları yıkmaya devam edeceklerini söyledi.