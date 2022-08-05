Bursa Osmangazi binlerce hayvana şifa oldu

Bursa'da Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, 2022 yılının ilk yarısında binlerce sokak hayvanına şifa dağıttı. Sokak hayvanlarına tıbbi tedavinin yanı sıra konservatif tedavi hizmeti, koruyucu hekimlik ve kısırlaştırma ameliyatı hizmetlerinin sunulduğu merkezde, 199 sokak hayvanı da sahiplendirildi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, her gün yüzlerce hayvanı sağlığına kavuşturuyor.

Sokak hayvanlarının daha sağlıklı ve güvenli bir hayat sürebilmeleri adına faaliyet gösteren merkez, 2022 yılının ilk yarısında binlerce sokak hayvanına kucak açtı. Kalitesi ve güvenirliğiyle ön plana çıkan barınakta, 2022 yılının ilk yarısında 2 bin 462 sokak hayvanına tıbbi tedavi uygulanırken, bin 1207 sokak hayvanına da kısırlaştırma ameliyatı yapıldı. Bin 307 sokak hayvanına ise ameliyat ve konservatif tedavi hizmeti sağlandı. Merkezde, bakım ve tedavi uygulamalarının dışında 199 sokak hayvanı ise yeni sahiplerine kavuşturuldu.

Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde 2022 yılının ilk yarısında tesise gelen ziyaretçi sayısında da yoğunluk yaşandı. Yılın ilk yarısında tesisi, toplam 4 bin 831 vatandaş ziyaret ederek gezme fırsatı buldu.