Bursa Osmangazi Belediyesi'nde kurum içi eğitimlere devam

Bursa'da vatandaşlara daha verimli ve kaliteli hizmet verebilmek için personele yönelik eğitim programlarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeline yönelik başıboş hayvanların toplanması ile ilgili yasa ve mevzuat değişikliklerine ilişkin bilgilendirme eğitimi düzenledi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezinde gerçekleştirilen eğitim programına, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nde çalışan personel ve birim sorumluları katıldı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Eğitim Uzmanı Avukat Zeliha Mercimek, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personelinin saha çalışmaları sırasında zaman zaman yaşadıkları sorunlara karşı, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun çalışanlara verdiği yasal hak ve sorumluluklarla ilgili bilgiler verdi.

Avrupa’nın en büyük tesisi olan Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde, her yıl binlerce sahipsiz sokak hayvanının bakım ve tedavisinin yapıldığını söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, personelin daha iyi hizmet verebilmesi için sürekli eğitimler düzenlediklerini söyledi.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personelinin sahipsiz hayvanlarla ilgili saha çalışmaları sırasında zaman zaman sorunlar yaşandığını belirten Başkan Dündar, “Personelimizin sahada daha rahat ve verimli çalışmalarını sağlamak için, sokak hayvanları ile ilgili 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile ilgili bir mevzuat eğitimi düzenledik. Türkiye Belediyeler Birliği eğitim uzmanlarından olan Avukat Zeliha Mercimek, personelimizin sahada daha güvenli ve verimli çalışabilmesi için ilgili yasa ve mevzuatların kendilerine sağladığı hak ve yetkiler konusunda bilgiler verdi. Bunun dışında, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem konularında da mevzuatlardaki değişiklikler ve güncel konular hakkında da personelimizi bilgilendirdi” dedi.

Başkan Dündar, personele yönelik meslek içi eğitimlerin yıl boyu süreceğini söyledi.