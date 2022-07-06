Bursa Osmangazi bayrama hazır

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yerel belediye, vatandaşların Kurban Bayramı’nı huzur ve güven içinde geçirebilmesi için gerekli tedbirleri aldı.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin en büyük ve en hijyenik kurban satış tesisinin yanı sıra, ilçedeki diğer kurban kesim yerlerindeki hijyen konusuna da büyük hassasiyet gösteren Osmangazi Belediyesi, bu yıl da tedbiri elden bırakmıyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bayram süresince toplam bin 25 personel ile 7/24 vatandaşların hizmetinde olacaklarını söyledi.

Osmangazi Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda Kurban Bayramı hazırlıkları ile ilgili olarak meclis üyelerine bilgi veren Başkan Dündar, vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı koşullarda ve güven içerisinde yerine getirebilmeleri adına tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.

Bayramın en güzel şekilde geçmesi ve kimsenin zarar görmemesi için belediyenin ilgili birimlerinin kesintisiz olarak hizmet vereceğini ifade eden Dündar, “Kurban Bayramı boyunca toplam 944 temizlik personeli, 2 veteriner hekim, 68 zabıta ve 11 motorize zabıta ekibi, 102 çöp kamyonu, 14 açık kasa kamyonet, 11 tanker, 8 acil müdahale aracı, 16 kontrol aracı, 22 motorize, 9 süpürge aracı ile bayram boyunca 7/24 hemşerilerimizin hizmetinde olacağız” dedi.

KÖTÜ GÖRÜNTÜLERE İZİN YOK

Osmangazi’de Veysel Karani ve Geçit mahallelerindeki kurban satış yerlerinde yaklaşık 15 bin büyükbaş, 5 bin 300 adet küçükbaş olmak üzere 20 bin 300 kurbanlığın satışa sunulduğunu kaydeden Başkan Dündar, olası kötü görüntülerin önüne geçmek adına ekiplerin kesintisiz çalıştığını belirterek, vatandaşların şimdiden bayramlarını tebrik etti.