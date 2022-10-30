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Bursa örnek oldu, Şanlıurfa'da devam ediyor! Hanlar bölgesinin önü açılacak

Yerel 30.10.2022, 10:30
Bursa örnek oldu, Şanlıurfa'da devam ediyor! Hanlar bölgesinin önü açılacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırmaları yapılarak tarihi hanlar bölgesinin önü açılmıştı. Tarihi hanlar bölgesine nefes aldırmak için birçok noktada kamulaştırma projesini hayata geçiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Özdiker Kuyumcular Çarşısı’nın yerine yapılacak “Haşimiye Meydanı” projesinin hazır olduğunu söyleyerek proje ile tarihi hanların önünü açmış olacağız" dedi.ŞANLIURFA (İGFA) - Balıklıgöl platosunda yer alan Tarihi Arasa Hamamı, Tarihi Gümrük Hanı ile bölgede bulunan tarihi çarşıların gün yüzüne çıkarılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararname ile acele kamulaştırma yetkisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine verildi. Yıkım kararı çıkarılan Özdiker Kuyumcular Çarşısı’nın yıkılarak yerine meydan yapılması kararlaştırıldı.

Geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısıyla Özdiker Kuyumcular Çarşısının yerine yapılacak olan projeyi basın ve kamuoyu ile paylaşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül proje ile tarihi hanların önünün açılacağını ve yeni meydanın Şanlıurfa’ya değer katacağını söyledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleriyle mesafe kat edilen Özdiker Kuyumcular Çarşısının yerine yapılacak meydan projesi sosyal donatı alanları, yeşil ve tarihin iç içe olduğu bir meydan olacak.

BAŞKAN BEYAZGÜL, “HAŞİMİYE MEYDANI PROJEMİZ ŞANLIURFA’YA DEĞER KATACAK”

Çarşının yerine yapılacak meydan projesi ile tarihi hanlar bölgesini gün yüzüne çıkaracaklarını ifade eden Şanlıurfa büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “ Meydan projemiz Şanlıurfa‘mıza ayrı bir değer katacak.” Dedi.

Tarihi Hanlar Bölgesini gün yüzüne çıkarmak için ön kısmında bulunan Özdiker Kuyumcular Çarşısının yıkılıp yerine meydan yapılacağını aktaran Başkan Beyazgül, “Özdiker Kuyumcular Çarşısında yüzde elliye yakın kamulaştırmamız tamam. İç kısımda kamulaştırmalarımız duruyor şu anda. İç kısımdaki arkadaşlarımız biz dükkân sahibiyiz. Bize dükkân verilirse daha iyi olur deniliyor. Bu nedenle de böyle bir imkân sağlayabilir miyiz diye düşündük. Belediye binamızın hemen altında. Resmi olarak işlettiğimiz bizim birimlerimizi aldık. Vakıflardan kiraladığımız bir binaya taşımış olduk.  Belediyemize ait dükkânları onlara takas teklifi yapıyoruz. Diyoruz ki gelin. Madem öyle işte size dükkân. Biz kendi resmi birimlerimizi boşalttık. Ticaret Sanayi Odası karşısında bir büyük binayı kiraladık, oraya taşıdık. İşte şimdi oraları açtık. Gelin buyurun diyoruz. Bu dükkânları isterseniz kiraya isterseniz satılık olarak sizlere verelim. Özdiker Kuyumcular Çarşısının yerine yapılacak projemizi size sunalım istedik. Bu projeyle Şanlırufa’daki tarihi hanlar bölgesinin önü açılacak. Haşimiye Meydanında yapılacak olan projemizle Şanlıurfa çok değişecek. Şanlıurfa‘mıza ayrı bir değer katacak.” İfadelerine yer verdi.

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