Bursa Orhaneli'ye değer katan 'hizmet'

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Orhaneli’nin kırsal Akalan Mahallesi’ne kazandırılan hizmet binası törenle hizmete açıldı.BURSA (İGFA) - Bursa’yı daha sağlıklı geleceğe taşımak amacıyla ‘ulaşımdan altyapıya, çevreden tarihi mirasa kadar’ her alanda önemli yatırımları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan kırsal mahallelerde sosyal yaşama değer katacak yatırımlarına devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Orhaneli İlçesi’nin Akalan Mahallesi’ne, hem mimarisi hem de kullanım alanlarıyla dikkat çeken hizmet binası kazandırıldı. Bodrum, zemin ve bir kat olmak üzere toplam 465 metrekare alana sahip binanın bodrum katında düğün salonu ve teknik oda, zemin katında kıraathane ve muayene odası, birinci katta ise çok amaçlı salon ile muhtarlık odası bulunuyor. Bunun yanında, eski binanın yıkılmasıyla mahalleye yeni bir meydan kazandırılmış oldu. Mahalle halkının özel günlerde buluşma noktası olacak ve sağlık ile muhtarlık hizmetlerinin konforlu ortamda sunulacağı bina, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt ve Bursa Milletvekili Osman Mesten’in katıldığı törenle hizmete açıldı.

“GECEMİZİ GÜNDÜZÜMÜZE KATIYORUZ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 720 civarındaki kırsal mahallenin tamamına dokunmaya çalıştıklarını, hepsiyle alakalı bir şeyler yapmanın derdi ve hesabı içerisinde bulunduklarını söyledi. “Bu amaçla, gecemizi gündüzümüze katıyoruz” diyen Başkan Aktaş, “Bazen mahalle konağı, bazen spor tesisi, restorasyon veya turizm tesisi olsun, gerek belediye gerekse de bakanlık imkanlarıyla olsun, tüm kırsal bölgelere ulaşmaya çalışıyoruz. Ancak dağ bölgesinin kaderinin tarım ve turizm olduğu unutulmamalı. Bu yönde çalışmalarımız var. Göynükbelen'de muazzam bir gençlik kampı yapıyoruz. Hem Bursa'dan hem de Türkiye genelinden aynı anda 200 evladımızın gelip kamp yapacağı, aynı zamanda Orhaneli’ni ziyaret edeceği, çok güzel bir mekan yapıyoruz. Buralara birilerinin gelmesi demek; birilerinin lokantasının, kafeteryasının, marketinin, berberinin, kuaförünün canlanması demek. Yine Karagöz Mesire Alanı’yla ilgili çalışmamızda artık son rötuşları yapıyoruz. Bunun yanında biraz gecikme olsa da tünelle alakalı çalışma devam ediyor. Taşra-merkez gibi bir ayrımımız yok. 17 ilçemizin de standartlarını hep birlikte geliştirmeye çalışıyoruz. Bu hedefle Akalan’a kazandırdığımız hizmet binamız hayırlı olsun” dedi.

Bursa Milletvekili Osman Mesten de Akalan’ın yaşantısına, ruhuna, geleneğine uygun güzel bir mimari ile yapılan hizmet binası için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

AK Parti’nin milletten aldığı güç ve desteklerle 20 yıl içerisinde onlarca yıldır yapılamayan pek çok hizmeti hayata geçirdiğini ifade eden Mesten, “Eskiden beri söylediğimiz, makus talih tabiri vardı. Bunu artık bir kenara bırakmak gerekiyor. Özellikle Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle dağ bölgesinde herhangi bir köy yoktur ki bir hizmetimiz, bir yatırımımız olmasın. 2014'ten bu tarafa yaklaşık hesabıma göre, büyükşehir ve ilçe belediyeleri eliyle, dağ bölgesine 5 katrilyondan daha fazla yatırım getirildi. Birlik ve beraberliğimiz sürdüğü sürece, başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir dünya lideri olduğu sürece, Allah'ın izniyle hizmetleri almaya devam edeceğiz” diye konuştu.

HİZMETE DEVAM

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt ise Akalan’ın fazla göç vermeyen bir mahalle olduğunu hatırlatarak, burada pek çok hizmeti hayata geçirdiklerini söyledi. Akalan’ın tepeden tırnağa yenilendiğini dile getiren Aykurt, “Altyapı, kanalizasyon yenilendi. Su deposu yapılıyor. Sulama ile ilgili sıkıntılar vardı, çözüldü. İmam evi ve kur’an kursu eksikti, gerçekleşti. Caminin ön kısmında düzenlemelerimiz olacak. Şadırvanımız olacak, tuvaletler yenilecek. Bu binanın yapımında büyük emekler var. Sizler de bu emeklerin karşılığını yapacağınız güzel etkinliklerle vereceksiniz. Büyükşehir belediyemizin de destekleriyle yatırımlarımız bundan sonra de devam edecek” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele keserek hizmet binasını açan protokol üyeleri, daha sonra binayı gezdi.