Bursa Orhaneli üreticilerine 'kırsal kalkınma hibe' ziyareti

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında yüzde 50 hibe ile makine ekipman alımı gerçekleştiren üreticiler yerinde ziyaret edildi.BURSA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi, Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi amacıyla İl Proje Değerlendirme Komisyonu uygun görülen iş planı dahilinde 153 projeye 4 milyon 586 bin 499 lira ayırdı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Akalan Mahallesi'nde 11 üreticiye yüzde 50 hibe programı kapsamında 6 adet sabit rotovatör, 1 adet pulluk, 1 adet römork,1 adet balya makinası,1 adet çayır biçme makinası, 1 adet çapa makinası satın alımları gerçekleştirildi. Hibe projeden yararlanan üreticiler, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Erdoğan Ceylan ve Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdür Vekili M.Cüneyd Çavuşoğlu tarafından ziyaret edildi.