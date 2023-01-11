Bursa'nın ortak aklı olmayı sürdürecek

Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, akademik odalar, üniversiteler ve muhtarların kurumsal üye olduğu çatı kuruluş niteliğinde çalışan Bursa Kent Konseyi, 2022 yılını ‘toplumun tüm kesimlerine dokunan’ yaklaşık bin 500 etkinlik ile kapattı.BURSA (İGFA) - Bursa Kent Konseyi, hemşericilik bilincinin geliştirilmesi, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma-dayanışma, katılım-yerinden yönetim ve kentin kimliğine dair tüm değerlere sahip çıkmak adına 2022 yılını da dolu dolu geçirdi.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Kadın, Gençlik, Engelliler, Çocuk ve Yabancılar olmak üzere 5 ayrı mecliste 35 aktif çalışma gurubu ile faaliyetlerine devam eden Kent Konseyi’nin 2022 yılı performansını kamuoyu ile paylaştı.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Şevket Orhan, gönüllülük esasına dayalı çalışma yürüten Kent Konseyi’nin bir anlamda Bursa’nın ortak aklı olduğunu söyledi. Kent Konseyi bünyesinde yapılan hiçbir çalışmanın boşa gitmediğini ifade eden Orhan, “Çalışma gruplarımızın hazırladığı raporlar, mecliste görüşülmek üzere ilgili belediyeye gönderiliyor. Belediye meclislerine gittiğinde, hiçbir meclisin bunu gündeme almama lüksü yok. Mecliste görüşülür, menfi veya müspet mutlaka neticelendirilir” dedi.

Bursa’da 2022 yılı içinde toplumun tüm kesimlerine dokunan 1500 etkinliğe imza attıklarını ifade eden Orhan, Bursa Konuşuyor Toplantıları ile kentte eksikliği hissedilen konuları gündeme getirdiklerini, geleneksel hemşeri buluşmalarını dini bayramlarda yoğun katılımla gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

2022’de öne çıkan başlıkları da sıralayan Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, bu yıl da toplum yararına olacak çok daha fazla etkinliği hayata geçirmeyi planladıklarını kaydetti.