Bursa'nın göbeğinde araç alev alev yandı, mahalleli ayaklandı

Bursa'da park halindeki araçta çıkan yangın sonrasında araç sahibi ile mahalleli arasında büyük gerilim yaşandı. Polisin araya girmesiyle gerilim son bulurken, yanan araç kullanılmaz hale geldi. Otopark alanında vatandaşların kendi araçlarını kurtarma anları saniye saniye kameralara yansıdı.Olay Bursa'nın Osmangazi ilçesi Muradiye mahallesinde gerçekleşti. Henüz bilinmeyen nedenle park halindeki bir araç yanmaya başladı. Yanan araçtaki alevler kısa sürede büyürken, yangını fark eden mahalleli itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Otopark alanında vatandaşların kendi araçlarını kurtarma anları saniye saniye kameralara yansıdı.

ARAÇ SAHİBİ İLE MAHALLELİ BİRBİRİNE GİRDİ

Bu esnada, yanan aracın etrafında bulunan araçlarını kurtarmaya çalışan vatandaşlar ile yanan aracın sahibi arasında arbede yaşandı. Kısa sürede büyüyen arbede kavga dönüşürken, polis ekipleri takviye kuvvet çağırdı.

Olay yerine takviye kuvvet ekiplerinin müdahalesiyle kavga kısa sürede son bulurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan tüplü olduğu öğrenilen araç ise yanarak kullanılmaz hale geldi.