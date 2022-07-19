Bursa Nilüfer'de hırsızlar rahat durmuyor

Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Dumlupınar mahallesinde park halindeki motosiklet çalındı.Mehmet ÇETİNKAYA / BİG (BURSA İGFA) - Son zamanlarda Bursa'da artan motosiklet hırsızlığı vakalarına bir yenisi daha eklendi.

Olay, Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi Taşlık Sokak’ta meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, bina önünde park halinde bulunan Umut Sultansoylu'ya ait 16 AKK 987 plakalı motosiklet henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce çalındı. 19 Temmuz 2022 sabahı taşıtı yerinde göremeyen Sultansoylu, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri aracı çalan hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRENLERİN DİKKATİNE!

Mağduriyetinin giderilmesini isteyen taşıt sahibi Sultansoylu, "Gece saatlerinde 16 AKK 987 plakalı Kuba markalı motorbisikletim Görükle semtine bağlı Dumlupınar Mahallesi'ndeki evimizin önünde kilitli haldeyken çalındı. Aracımı görenlerin en yakın polis merkezine ya da 0533 028 22 44 numaralarına haber etmelerini rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.