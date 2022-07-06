Bursa Nilüfer'de buğday tarla günü düzenlendi

Bursa Nilüfer İlçesi Doğanköy'de bulunan arazilere özel bir tarafından buğday çeşitleri üzerine organik ve organomineral gübreler ile yapılan demonstrasyon çalışmalarının sonucu tarla günü etkinliğinde gözlemlendi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesi Doğanköy kırsalında düzenlenen etkinliğe İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Erdoğan Ceylan, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Doğan, Nilüfer İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yasemin Yiğit Bozkurt, SÜTAŞ Gübre İş Geliştirme Yöneticisi Samet ATA, il ve ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda üretici katıldı.

İl Müdür Yardımcısı Erdoğan Ceylan, buğdayın hemen hemen her devirde insanların en önemli gıda maddesini oluşturduğunu belirterek, mısır ile birlikte dünya çapında ikinci en fazla ekimi yapılan tahıl olduğunu söyledi.

Yıldan yıla değişmekle birlikte ortalama yıllık buğday istihsali 20 milyon 500 bin ton kadar olduğunu belirten Ceylan, "Ülkemizde birkaç il haricinde her yerde yetiştirilmektedir. En çok orta ve Güney-doğu Anadolu bölgelerinde buğday ziraati yapılmakta ve Türkiye'nin buğday üretiminin yüzde 60'ı bu iki bölgeden sağlanmaktadır. Türkiye ortalaması dekar da 550 kg kadardır. Bu yıl açıklanan sert ekmeklik buğday fiyatının ton başına 6 bin 150 lira, makarnalık buğday fiyatının ton başına 6 bin 600 lira, arpa fiyatının ise ton başına 5 bin 600 lira olacağı belirtilmiştir" dedi.

Ceylan, organik ve organomineral gübrenin buğdaydaki verim artışını birlikte etüt edeceklerini belirterek, buğday hasadının hayırlara vesile olmasını diledi.

Yapılan demonstrasyon sonucunda organik ve organomineral gübre ile yetiştirilen buğday çeşitlerinin kimyasal gübrelere oranla yüzde 20 daha fazla verim verdiği gözlemlendi.