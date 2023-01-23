Bursa Mustafakemalpaşa’da sıra üstyapıda

Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştirdiği altyapı çalışmalarının ardından başlattığı asfalt faaliyetleriyle hizmetlerine tüm hızıyla devam ediyor.BURSA (İGFA) - BUSKİ Genel Müdürlüğünün Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin vizyonuyla sürdürdüğü altyapı projelerinin bu seferki durağı Mustafakemalpaşa oldu.

Hizmetlerini Bursa'nın her köşesine ulaştırmak için çalışan BUSKİ, projelendirilen altyapı çalışmalarının yanında zemin iyileştirme faaliyetlerine de büyük önem veriyor.

Şehri daha güzel bir kimliğe kavuşturma hedefiyle Mustafakemalpaşa ilçesinde kanalizasyon, yağmursuyu ve içme suyu hatlarını yenileyen BUSKİ, tamamlanan çalışmaların ardından, Şeyhmüftü Mahallesi Balıkesir Caddesi'nde yapılan faaliyet ile yaklaşık 5 bin metrekarelik asfalt imalatı gerçekleştirilirken, yaklaşık bin ton asfalt döküldü.

BUSKİ, önümüzdeki dönemde de sona erdirilen altyapı çalışmalarının ardından, üstyapı yatırımlarına da hız kesmeden devam edecek.