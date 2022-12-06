Bursa Mustafakemalpaşa'ya 'tıbbi aromatik bitki işleme tesisi'

Bursa'da Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ın “Tarımda Dünya Markası Mustafakemalpaşa” için başlattığı seferberlik meyvelerini vermeye devam ediyor. Bölgenin en büyük Tıbbi Aromatik Bitki İşleme Tesisi’de faaliyete başlamaya gün sayıyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Koşuboğazı Mahallesi’nde temelleri atılan Uludağ Agro Tıbbi Aromatik Bitki İşleme Tesisi tarımsal üretim ve ürün çeşitliliği yüksek olan ilçeye vizyon olmak için yükseliyor.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ( TKDK)’nun %55 hibe desteği ile kurulan tesis, hummalı bir çalışma ile mayıs ayında açılmayı hedefliyor. Yılın 12 ayı hizmet verecek olan tesis ilçede binlerce kişiye istihdam olacak.

Tarımsal kalkınma projeleriyle, örnek işlere imza atan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar döneminde hayata geçirilen Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, ilçede ki üreticilere katma değeri yüksek ürün çeşidi önererek hem yeni gelir kaynağı hemde ilçede ki ürün çeşitliliğini arttırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Tıbbi aromatik bitkiler sayesinde ilçede özellikle kadınlar için istihdam olan tıbbi aromatik bitkiler, artık pazar yeri sorunu yaşamadan temelleri atılan Uludağ Agro Tıbbi Aromatik Bitki İşletme Tesisi’nden dünya pazarına gönderilmeye hazırlanıyor. Mustafakemalpaşa Koşuboğazı Mahallesi’ne kurulan bu tesis sayesinde ilçe üreticilerinin tarımda dünya kapılarını aralaması hedefleniyor.

Mustafakemalpaşa'ya vizyon katacağını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Kanar, 100 yıllık belediye tarihinde bir ilk olarak Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz ile üreticilere destek olarak tarımda rekorlar kırdıklarını söyledi.