Bursa Mustafakemalpaşa'dan küçüklerden 'büyük' mesaj

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar ve çocuklar, Çevre Haftası’na unutulmayacak bir mesajla damgasını vurdu. Başkan Mehmet Kanar ile birlikte doğada çöp toplayan çocuklar, yüzlerine taktıkları hayvan maskeleri ile büyüklere anlamlı bir mesaj verdi.BURSA (İGFA) - Verimli toprakları, üretken çiftçileri ve Suuçtu Şelalesi başta olmak üzere onlarca eşsiz doğal güzelliklere sahip Mustafakemalpaşa ilçesinde çocuklar, doğa için birlik oldu.

Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Lalaşahin Anaokulu iş birliği ile minikler doğanın kalbi ilçede çöp avına çıkarak plastik, cam, kâğıt olarak tüm çöpleri ayrıştırdı.

Yüzlerine takmış oldukları tilki, tavşan, baykuş, fil maskeleriyle “Onların yaşam alanları ama ne yazık ki onlar değil, bizler kirletiyoruz” diyerek küçük yaşta dev mesajla doğanın öneme dokundular.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, en büyük motivasyonu olan çocuklarla birlikte doğayı koruyup keyifli zaman geçirdiklerini belirtti.

"Bugün çocuklarımla birlikte katılmış olduğumuz etkinlikte hem çok eğlendim hem çok üzüldüm" diyen Başkan Kanar, "Çocuklarımızın bu yaşta doğayı koruması sahiplenmeleri beni çok mutlu etti, bu bilinci onlara kazandırabildiysek ne mutlu bizlere, üzüldüğüm nokta ise doğasıyla yeşilliğiyle ünlü olan Mustafakemalpaşa’mızın mesire alanlarının çöplere maruz kalması, doğa çevre hepimizin hepimiz bu servete sahip çıkmalıyız. Orman yangınları geçen sene kalbimizi dağladı bunların yaşanmaması adına camları mangalları söndürmeli, çöplerimizi atmalıyız. Bugün burada ilçemizin küçük doğaseverleriyle buluştuk ve bu bilinci onlara yaşattık“ diye konuştu.

Etkinlik sonunda tüm gelen öğrencilere birer kitap hediye edildi.