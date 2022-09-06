Bursa Mustafakemalpaşa'da Zabıta Teşkilatı'na kutlama

Bursa'da Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, vatandaşları için canla başla çalışan Zabıta ekibinin Zabıta Haftasını kutladı.BURSA (İGFA) - Mustafakemalpaşa Belediyesi hizmet binası önünden başlayan kortej yürüyüşü ile devam eden program Cumhurluk Alanında düzenlenen çelenk sunma töreni ile son buldu.

Zabıta Haftası dolayısıyla ekibiyle birlikte kahvaltı programı düzenleyen Başkan Kanar, Zabıta Teşkilatı'nın kentsel gelişimimize de katkı sağlayan önemli bir birim olduğunu kaydederek, "Görevleri gereği Belediyenin gören gözü, işiten kulağı olan zabıta teşkilatımız belediye ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görmektedir" dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ın ilçenin gören gözü, işiten kulağı diye bahsettiği Zabıta Teşkilatı'nın tören sonunda tüm ilçe halkına karanfil dağıtarak ilçe halkının yüzünde ufak bir tebessüm oluşturdu.