Bursa Mustafakemalpaşa'da kurtuluş coşkusu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 100. Yıl kurtuluş yıl dönümü vatandaşların yoğun katılımı ve özel etkinlikler ile coşku ve heyecanla kutlandı.BURSA (İGFA) - Mustafakemalpaşa’nın düşman işgalinden kurtuluşu, Adnan Menderes Meydanı’nda hazırlanan özel standlar ile 14 Eylül Günü maketler ile canlandırılarak adeta müze haline getirildi.

14 Eylül kortej yürüyüşü Adnan Menderes Meydanı’nda başlayarak, Heykel meydanına kadar devam etti. Heykel Meydanı’nda İstiklal Marşının okunmasının ve Atatürk Anıtına çelenk bırakılmasının ardından Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ın günün anlam ve önemini içeren konuşması 100. Yıla damgasını vurdu.

Başkan Kanar, "Mevzubahis vatansa; gerisi teferruattır. Diyen bir başkomutan, vatanı ve bayrağı, hürriyeti ve bağımsızlığı için kanının son damlasına kadar yüreği ve imanı ile savaşan bir millet. Bir kez daha Mustafakemalpaşa’mızın, şehrimizin, ülkemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümünü kutluyor, vatan için canlarını feda eden, adını taşımaktan büyük onur duyduğumuz büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere aziz şehitlerimizi hayırla ve rahmetle yâd ediyorum. Unutmadık, unutturmayacağız" dedi.

50 ÇOCUK ERKEKLİĞE ADIM ATTI

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında geleneksel hale getirilen 7. Geleneksel toplu sünnet şöleni ile bu senede 50 erkek çocuğu erkekliğe ilk adımını attı. Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin çeşitli organizasyonlarıyla sünnet çocukları unutmayacakları anlar yaşadılar.

3- 14 yaş arası 50 çocuk Etibank Park’ında düzenlenen renkli ve coşkulu şölenle 2 bayram bir arada yaşandı.

TATLI İKRAMI

Bursa- İzmir Karayolu’ndan geçen yolculara tatlı ikramında bulunan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, sürpriz ikramlar karşısında memnuniyetini belirtilen yolcularla hatıra fotoğrafı çekilip Mustafakemalpaşa’nın kurtuluş yıl dönümlerini kutlamayı unutmadı.