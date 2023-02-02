Bursa Mustafakemalpaşa'da iyilikler ödüllendirildi

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde iyilikler ödüllendiriliyor, iyilik hareketi büyüyor.BURSA (İGFA) - Mustafakemalpaşa Belediye Meclisi 2023 yılının ilk ‘Ayın Vatandaş’ını seçti. İhtiyaç sahibi 2 ailenin evlerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayan Paşa Garage esnafı, belediye meclisi tarafından onurlandırıldı.

Başkan Mehmet Kanar, güzellikleri ödüllendirmek için 2022 yılında başlattıkları uygulamamın örnek bir iyilik hareketine dönüştüğünü söyledi.

2022 yılı boyunca gönüllülük esasıyla, ilçede örnek teşkil eden ‘’Ayın Vatandaşı’’ Mustafakemalpaşa Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın ilk oturumunda ödüllendirdi. Mustafakemalpaşa ilçe esnaflarından olan ‘’Paşa Garage’’ ilçede yardıma muhtaç iki ailenin sıfırdan evini kurarak tüm ev ihtiyaçlarını karşılayarak örnek oldu.

Hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle, ilçede ki her bireyin eşit koşullarda yaşamasını sağlayan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ‘’İyilik elçilerimizin sayısı her gün artıyor, Allah hayırlarınızı kabul etsin.’’ İfadelerini kullandı.

Mustafakemalpaşa’da hayırlar çığ gibi büyüyor vurgusunu yapan Başkan Kanar, "Yatağa aç giren her bireye bir borcumuz var. Göreve geldiğim ilk anda itibaren kurmuş olduğumuz iyilik zinciri sayesinde ilçemizde hiçbir birey yatağa aç girmedi, girmeyecek. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’müz içerisinde bulunan aşevi, gıda ve giyim bankası sayesinde ilçemizde hayırlar çığ gibi büyüyor. Hayırsever halkımız ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü vazifesi gören aşevi sayesinde ilçemizde her gün onlarca kişiye sıcacık yemek ulaşıyor" dedi.

Mecliste ödülle taçlandırılan iyilik elçileri Paşa Garage üyeleri Başkan Kanar’a teşekkür etti.