Bursa Mustafakemalpaşa'da gerçeği aratmayan tatbikat

Mustafakemalpaşa Belediyesi, Adnan Menderes Meydanında, 5.9 şiddetinde ki deprem senaryosuyla gerçeği aratmayan bir tatbikat düzenledi. 2021 yılnda kurulan Mustafakemalpaşa Arama ve Kurtarma Ekibi (MPAK) oluşturulan senaryoya olan profesyonel müdahaleleriyle gerçeği aratmayan bir tatbikatı başarılı bir şekilde tamamladı.BURSA (İGFA) - Mustafakemalpaşa Arama Kurtarma Ekibi (MPAK), önce enkaz altında kalan afetzedeyi enkaz altından çıkararak sağlık ekiplere teslim etti, ardından 30 Kişilik Yerel Destek Ekipleri olası durumlarda afet alanında çadır kurulumu hakkında detaylı bilgiler verdi. Kriz Masası ve Ana ve Destek Çözüm ortakları ile irtibat sağlanması için Amatör Telsizcileri Cemiyeti (TRAC), telsiz kurulumu ve irtibatın nasıl kurulduğunu anlattı.

Adnan Menderes Meydanı nefes kesen bir tatbikata sahne olurken 7’den 70’e tüm halk tatbikata yoğun ilgi gösterdi.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ilçenin birinci derece deprem bölgesi olduğuna dikkati çekti. Başkan Kanar, "Olası bir yangın durumunda sadece ekibin değil hepimizin bilinçli olması gerekiyor. Deprem bu ülkenin coğrafyasının gerçeği, gerek ilçemizde riskli yapıları yenileyerek, gerek, önemli eğitimlerle, tatbikatlarla elimizden geldiğince bu gerçeği yenmeye çalışıyoruz. Düzenlediğimiz tatbikatta oluşan mizansen tüylerimizi ürpertti, umarım ki böyle zor ve kötü durumları yaşamayız. Tüm ekip arkadaşlarıma, tüm kurum ve kuruluşlara emekleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.