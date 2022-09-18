Bursa Mustafakemalpaşa'da geleneksel 'kapya biberi' festivali

Bursa'da 8 yıl aradan sonra Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ın destekleriyle yeniden hayata geçen festival, salçalık biberin kaliteli ve yoğun olarak yetiştirildiği Çeltikçi Mahallesi’nde gerçekleştirilirdi, mehter takımı gösterilerine, konserlere ve yarışmalara ev sahipliği yaptı.BURSA (İGFA) -Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin tarım ekonomisine kazandırdığı yeni ürünler sayesinde çiftçiler bibere domatese ek alternatif ürünler deneyerek yeni kazanç kapılarını aralıyor. İklim koşulları, coğrafi yapısı, toprak analizi hakkında üreticilere ve mahalle sakinlere eğitimler veren Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, düzenli aralıklarla tohum desteği sağlıyor.



Mustafakemalpaşa Belediyesi Mehteri ve Çocuk Mehter Takımı eşliğinde Çeltikçi Cumhuriyet Meydanı’nda kortej yürüyüşü ile başlayan festivale, çevre ilçelerden ve illerden büyük ilgi gösterildi. Çeltikçi Mahallesinin yöresel lezzetlerinden olan hamur bamyası ve festivalin gözbebeği kırmızı kapya biberi ikramında bulunuldu.

Üretici stantların yoğun ilgi gördüğü festivalde Başkan Kanar tüm stantları gezip, üreticilere plaket takdiminde bulundu. Eğlencenin lezzettin buluştuğu festivalde Bursa Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Grubu, Roman Orkestrası ve Belediye Orkestrası eşliğinde müziğin ve ziyafetin tadını çıkardılar.

Çiftçilere, üreticilere destekleriyle adından sıkça bahsettiren Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "İncirimiz, bamyamız, domatesimiz, yaban mersinimiz, cevizimiz, kapya biberimiz… Mustafakemalpaşa’nın verimli topraklarında yetiştirilen tüm ürünlerimizi dünyaya tanıtacağız. Tarımda çiftçilerimizin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz. Her hafta başka bir doğal güzelliğimizi markalaştırmak için festivaller düzenliyoruz. Çeltikçi KapyaBiberimiz’de lezzetiyle doğallıyla dünya markası olacak inşallah" dedi.